Espinoza Paz canta con La Arrolladora

¡Espinoza Paz vuelve a hacer de las suyas! Esta vez, el cantautor mexicano une su talento con La Arrolladora Banda El Limón para presentar “Pervertida a mi medida”, un tema que deja salir su lado más pícaro, atrevido y divertido, acompañado del sonido de una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano.

Con una letra llena de ingenio, insinuaciones y ese doble sentido que caracteriza a Espinoza Paz, “Pervertida a mi medida” cuenta una historia donde la atracción, las miradas cómplices y el juego de seducción entre dos personas se convierten en los protagonistas, demostrando que el amor también puede tener su lado travieso.

Pero la picardía no se queda solo en la canción. El video oficial lleva esta historia a la pantalla con una propuesta que refleja la espontaneidad de la letra, la química y la complicidad entre sus protagonistas, dando vida a situaciones llenas de coquetería y diversión.

La combinación de la creatividad de Espinoza Paz y la fuerza musical de La Arrolladora Banda El Limón da como resultado una colaboración que mezcla ritmo, personalidad y ese toque atrevido que seguramente despertará sonrisas y más de una reacción entre sus seguidores.

Con este estreno, ambos exponentes demuestran que las grandes historias también pueden contarse con humor, picardía y mucho estilo.