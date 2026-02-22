Espinoza Paz lanza nuevo sencillo

El conocido cantautor mexicano fortalece su presencia en la radio estadounidense con un tema que retrata el orgullo y el dolor que deja una ruptura amorosa.

Espinoza Paz continúa consolidando su trayectoria internacional con el lanzamiento en radio de su más reciente sencillo, “Tú te vas”, una canción que conecta de manera inmediata con el público gracias a su honestidad emocional y a su sólida narrativa.

Fiel a su estilo inconfundible, el artista sinaloense transforma una experiencia de desamor en una historia con la que muchos pueden identificarse: la necesidad de aparentar fortaleza cuando, en realidad, el corazón enfrenta una profunda herida emocional.

A través de una letra directa y humana, el tema expone ese momento en el que alguien sonríe hacia el exterior mientras por dentro enfrenta la ausencia de quien ama. El coro se convierte en el eje emocional, cuestionando el dolor que suele minimizarse tras una despedida. La frase “tú te vas” funciona como un eco constante que simboliza la realidad inevitable de la partida.

Canción

Con una producción que respeta la esencia del regional mexicano contemporáneo y una interpretación cargada de sentimiento, “Tú te vas” reúne los elementos necesarios para posicionarse como uno de los temas favoritos del público latino en Estados Unidos.

Reconocido por su extraordinaria capacidad como compositor e intérprete, Espinoza Paz continúa demostrando por qué es una de las figuras más influyentes del género. Su autenticidad, sensibilidad y conexión con las emociones reales lo mantienen vigente dentro de un mercado cada vez más competitivo.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y actualmente comienza a sonar en estaciones de radio a nivel nacional en Estados Unidos.