Laura Brand, esposa de Russell Brand, reapareció en internet luego de que el actor fuera condenado a diez años de prisión por delitos sexuales.

La mujer de 39 años publicó un nuevo video en su canal de Youtube, donde habló sobre la ausencia de su esposo y la manera en que su familia ha tomado esta situación. “Confiamos en Dios, y confiamos en su plan, y confiamos en todo lo que está haciendo ahora mismo, aunque sea doloroso”, dijo.

En su mensaje, también aclaró lo que sucederá con Sunday Service with the Brands, el programa en línea que ambos conducían y que, afirmó, continuará a pesar de que el comediante se encuentre tras las rejas. “Este programa puede parecer diferente, pero las ambiciones son prácticamente las mismas”, señaló.

Laura reconoció que la ausencia del actor será uno de los cambios más difíciles de afrontar, no solo frente a la pantalla, también tras ella. “Me costará acostumbrarme a estar sentada aquí sin mi acompañante, sin mi persona a mi lado”, dijo.

Después de sus palabras, la mujer de 39 años compartió el último episodio junto Russell, mismo que fue grabado durante el proceso legal en contra del también comediante. Durante casi una hora, Brand habló sobre religión, moral y la búsqueda de propósito e identidad personal. “Esta es una cultura que tiene una moral flexible y plástica porque necesita usarla como una red para controlar”, aseveró.