El cantante de banda Luis Antonio López, “El Mimoso”, fue denunciado públicamente por su esposa Mariana Delfín Valdez a través de un video que circuló en redes sociales. La cantante negó los señalamientos en su contra, los cuales calificó como graves.

“Que Dios, en este momento, me quite la vida si yo he tocado ni a ella ni a nadie en la vida. Esta es una acusación muy fuerte en mi contra. Jamás me atrevería a hacerle daño a una mujer”, relató el cantante en una grabación.

Sobre las razones que llevaron a Delfín a denunciarlo, “El Mimoso” aclaró: “Creo que más que el problema físico y psicológico, el problema es económico, y la verdad tuve que poner un alto”.

Mariana Delfín había declarado que llevaba meses violentada “físicamente, psicológicamente, emocionalmente, por mí aún esposo Luis Antonio López Flores”, comenzó su relato en un video.

En el audiovisual, Mariana Delfín reveló que acusará al solista ante las autoridades de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.