Estafan a fan con supuesta relación

Durante meses, Abigail Ruvalcaba creyó estar viviendo una historia sacada de una película. De manera intermitente, recibía videos en los que Steve Burton, actor de General Hospital, le hablaba con ternura y le confesaba estar profundamente enamorado de ella, asegurándole a través de la pantalla que lo suyo era real. Si embargo, todo era una farsa. Los videos fueron generados mediante inteligencia artificial y, detrás de ellos, no estaba el actor, sino un estafador que le arrebató 81 mil dólares.

Según reporta Page Six, Abigail envió dinero al impostor a través de tarjetas prepagas, bitcoins y efectivo. Incluso llegó a vender su casa en Los Ángeles por 350 mil dólares, y estuvo a punto de entregarle más fondos, hasta que su hija Vivian se dio cuenta e intervino a tiempo. “Si no hubiera actuado en ese momento, mi madre habría tenido que enviarle al estafador otros 70 mil dólares que tenía guardados”, relató Vivian.

Convencida de mantener un romance con el famoso, en algunos de los videos presentados como evidencia, el falso Burton le decía: “Hola, Abigail. Te quiero mucho, cariño. Tenía que hacer este video para hacerte feliz, mi amor”.