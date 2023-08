La actriz española Karla Sofía Gascón explotó de coraje en redes sociales luego del triunfo de Wendy Guevara en La casa de los famosos México, pues consideras que solo usaron la bandera del colectivo LGBT por rating. “Me importa un pimiento quién gane #LCDLFmexico #Lacasadeloxxo como se llame”, expresó.

Karla (quien nació hace 50 años bajo el nombre de Carlos Gascón) aseguró que Wendy Guevara no es un buen ejemplo de la comunidad trans por lo “vulgar” que es. “No sé quién es Wendy, ni Windy, ni Wondy. Es más, estoy hasta la madre del ‘marketing’, de los ‘communities’ y del abuso del uso LGBT trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”, escribió la famosa.

“En verdad estoy hasta la madre, me van a hacer que reniegue si me siguen comparado o metiendo en el mismo grupo que ciertos elementos. Yo no soy ni trans ni truns, soy una señora, que es lo que pone en mis documentos; de sexo femenino, como aparece en mi acta de nacimiento”, añadió molesta.