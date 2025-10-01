Estallan contra Lucero por foto con Nodal

La actriz y cantante Lucero apareció con el también cantante Christian Nodal, en una entrevista donde habló de como le gustaría mantenerse siendo una alma joven, por su parte Christian Nodal se mostró muy sorprendido por las respuestas que estaba dando Lucero, ya que se notó muy atento a sus palabras.

La famosa siempre se ha caracterizado por su simpatía y calidez con el público que la sigue desde que inició su carrera como actriz desde muy pequeña. Nodal que ha estado envuelta en muchas polémicas estuvo atento a todo lo que hablaba Lucero.

Ambas celebridades aparecieron juntos en la portada de la revista Eres, sonrientes, abrazados y con una promesa implícita de colaboración.

Ante ello, las redes sociales se han ocupado de charlar sobre la inesperada colaboración entre ambos artistas. La portada del medio impreso menciona: “generaciones unidas en el crossover del año”, en el encabezado principal.

Sin embargo, lejos de que esta publicación en redes sociales haya sido recibida solo con entusiasmo, la realidad es que desató críticas y especulaciones, lo que coloca nuevamente a Nodal en el centro del debate público.

En la actualidad, tanto Lucero como Nodal figuran entre los exponentes de mayor peso y arrastre del género, cada uno líder en su generación y género. La portada, que recogió su presencia conjunta, generó miles de impresiones y comentarios.

No obstante, la otra cara de la moneda apareció casi de inmediato. Críticas hacia Nodal señalaron que la elección de aparecer junto a Lucero sería una estrategia para mejorar su imagen pública, fuertemente golpeada por sus recientes escándalos sentimentales.