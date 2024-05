“Estamos aquí de paso y vamos a pasarla bien”, dijo en marzo pasado Verónica Toussaint a la revista All you need. Y, ciertamente, la conductora y actriz nacida en Monterrey, así se manejó en su vida, algo que incrementó desde 2021, cuando hizo público el cáncer de mama que padecía. Tenía días malos a causa de la quimioterapia, pero abrazó una actitud positiva, ayudada de la terapia psicológica, la meditación y el apoyo de su familia y amigos para enfrentarla.

De adolescente practicó el atletismo que le dio las bases de nunca dejarse caer, pues siendo baja de estatura tenía que batallar de más en las competencias. No iba a fiestas porque se la pasaba entrenando intentando llegar a buenas marcas y así ir escalando en las competencias. Ahí fue donde aprendió a alburear y tener la chispa que la distinguió durante su vida. A los 19 años entró a la universidad y optó por abrazar la comunicación. Pero inquieta, colaboraba en varias cosas como monitoreo de medios y cuestiones ambientales, algo que finalmente también fue dejando de lado porque todo era de oficina.

Luego de terminar la carrera decidió actuación, algo que realmente siempre había querido hacer. Y contó con el apoyo de su entonces marido. Las telenovelas Cara o cruz y Amarte es mi pecado fueron sus primeros trabajos profesionales, a la siguieron las series Capadocia y Hermanos y detectives, y cintas como Oso polar, historia que fue hecha enteramente con un Iphone y cuyo trabajo le hizo recibir el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a Coactuación Femenina. Fue escritora del programa Hoy, de la mano del productor Reynaldo López; en Canal Once tuvo a su cargo un programa de yoga y otro sobre sexo, y en radio trabajó con Eduardo Videgaray en la emisión La Corneta.

“Me gusta entretener, sea cine, radio, TV, comedia”, dijo al programa El minuto que cambió mi destino. Apenas en marzo pasado, Verónica estaba feliz promocionando el lanzamiento de la cuarta entrega de Kung Fu Panda, en la que dio voz a Zhen, una zorra que es ladrona por necesidad, ya que de pequeña fue abandonada y solo así pudo sobrevivir. “Que me dejen jugar aquí, ya es un honor”, decía en las entrevistas la famosa de 48 años de edad.

Durante el tratamiento contra el cáncer, al que llamaba “triatlón”, Verónica nunca dejó de trabajar, como una manera de mantenerse ocupada.

Despedidas

La actriz y comediante Verónica Toussaint nunca perdió su sentido del humor y siempre se mostró fuerte durante sus últimos días de vida, cuando estaba luchando contra el cáncer de mama que padecía. Así lo expresó en entrevista su amiga y compañera Mariana H, con quien compartió cámara durante el programa ¡Qué chulada!, en donde convivieron durante mucho tiempo.

“Me duele hasta el alma, estos últimos días no la pude ver porque estaba en el hospital, en estos días tan complicados su actitud era como siempre increíble, con humor, ‘buleando’, echando desmadre como era su naturaleza”, indicó la experta en música y literatura.

La noticia de la muerte de Toussaint se dio la noche de este jueves. Sus últimos días los pasó en un hospital. “Lo que más recuerdo de ella es que hasta en los últimos días que hablé con ella, que fue hace dos días, estaba echando desmadre, volando muy alto y dejando como muy claro que ella estaba bien, que pasara lo que pasara ella iba a estar muy bien”, señaló la conductora de radio.

A ella la conoció en el área de maquillaje en Grupo Imagen, pero anteriormente la había escuchado en el programa de radio La Corneta. “Me había causado mucha gracia. El legado que deja en el entretenimiento es que era una señora que sabía cómo manejar el humor, tenía todas las tablas del mundo; dejó de ir a ‘¡Qué chulada!’ unos tres meses, pero no tenía que ver con esto (su enfermedad), ella quería hacer otros proyectos”, contó.

Tenían comunicación en clave

En el día a día, mencionó que lo más chistoso era que ambas hablaban en clave, pues Toussaint era de las que mejor convivencia tenía con todo el staff; sin embargo, nadie más entendía lo que las dos colegas decían entre sí: “Nos entendíamos con una mirada o con una respiración, eso te lo pueden comprobar todas las conductoras y los miembros del ‘staff’, nada más con voltearnos a ver, con una respiración sabíamos lo que estábamos pensando, llegó a ser una comunicación súper intensa y que nos daba risa de lo que decíamos, sin decir una sola palabra, con una mirada, era suficiente”.

Qué es el cancer de mamá

En octubre del 2021, la conductora compartió un mensaje para anunciar la enfermedad con la que batalló por varios años. “Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer de mama y está vez me tocó a mi. Hace más de un mes me detectaron y hoy decido compartirlo con ustedes”, expresó.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis.

En tanto, el sitio enlista los tipos de cáncer de mama, los cuales son los siguientes: carcinoma ductal infiltrante, en el que las células cancerosas se originan en los conductos y después salen y se multiplican en otros tejidos mamarios. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse hacia otras partes del cuerpo; y carcinoma lobulillar infiltrante, el cual se origina en los lobulillos y después se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.