Estamos tranquilos: Osvaldo Benavides

La serie Timbiriche ha generado expectación entre la opinión pública y entre los miembros originales del grupo, pero Osvaldo Benavides, quien da vida a Luis de Llano, uno de los personajes principales en esta historia, aseguró que todo se hizo desde el respeto a los personajes reales. “La hicimos con mucho honor a una banda que los que participamos conocemos, porque nos concentramos en saber su música, su historia y su legado, así que esto fue hecho con mucho cariño”, expresó Osvaldo Benavides.

Desde que se anunció su estreno a principios de 2026, causó mucha curiosidad el saber qué temas iba abordar, sobre todo porque los Timbiriches originales no estuvieron involucrados en el proceso creativo de esta historia; por lo que Osvaldo les pide tanto a ellos como al público, que primero se dan la oportunidad de verla. “Si la gente ve ‘Timbiriche’ va a entender cuál es la postura de la producción, nosotros estamos tranquilos con lo que hicimos y con nuestras conciencias. La serie habla por sí misma, es respetuosa y no esquiva los temas importantes de los que hay que hablar. El mensaje es: ¡véanla!”, expresó el también productor ejecutivo.

Entiende la incomodidad

Benavides no tomó a mal el comunicado que los artistas emitieron unas horas antes del estreno de la serie, incluso aseguró que entiende su malestar, pero señaló que es una ficción que se inspiró en hechos que son del conocimiento público. “Respeto absolutamente su postura. Se tomaron esas anécdotas que aportaban a lo que querían contar los creadores para lograr un producto de entretenimiento; dado que habla de personas y situaciones reales hay responsabilidad de cómo se tocan temas como el del abuso infantil, la asimetría de las relaciones de poder, que si no se tocara me parece hubiera sido un error participar en ella”, dijo Osvaldo, en referencia al caso de Sasha Sokol quien demandó a Luis de Llano por abuso sexual , logrando un precedente histórico en México sobre la no prescripción de estos casos. “Es una historia que lo que más quiere hacer es dar un homenaje y respeto a este grupo tan grande que fue Timbiriche, y eso para mí fue el gran regalo”, comentó Luis de la Rosa, quien es Erick Rubín en la serie que se transmite por Vix.