Este domingo, gran final de Survivor

Este domingo 31 de agosto a partir de las 20:00 horas. por Azteca Uno llegará la gran final del reality de supervivencia más impactante y demandante de la televisión, Survivor México.

De la mano de Carlos Guerrero, “Warrior”, conoceremos a la ganadora o el ganador de una de las temporadas más desafiantes de su historia, “Héroes vs Villanos”.

Los sobrevivientes Esme, Kenta, Sergio y Sargento Rap llegaron a la semifinal y enfrentarán el día de hoy el último Concejo Tribal del cual conoceremos al último eliminado que extinguirá su fuego y dejará el programa, dando paso a conocer a los 3 finalistas que disputarán el capítulo final.

En esta ocasión los finalistas lucharán y darán lo mejor de sí al enfrentar circuitos que serán de muy alto nivel y totalmente demandantes, para al final conocer al gran ganador o ganadora de 2 millones de pesos de la última temporada de Survivor México.