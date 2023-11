Con ayuda de la tecnología que conquistó el 2023, se recreó una imagen que podría mostrar la trama de la quinta entrega de Toy story; sin embargo, varios usuarios ya han reaccionado de manera triste a lo que reveló la inteligencia artificial, pues aún no pueden creer la “crueldad” que mostró la imagen.

Un artista de internet decidió recrear con ayuda de inteligencia artificial los pósteres de las que podrían ser las futuras películas de Pixar. Sin embargo, la que rompió el corazón de los usuarios fue Toy story 5.

En la imagen se puede ver a nuestro niño favorito, Andy, pero envejecido y recostado en una cama de hospital. Alrededor de él están los juguetes que lo acompañaron durante su infancia: Woody y Jessi, el Señor Cara de Papa y los famosos marcianitos de Pizza Planet. Aquí te dejamos la imagen para que sufras un poquito.

Aunque ya se confirmó la continuación de la saga, no se ha revelado la trama de esta y no tiene relación con el póster recreado con IA. Además de estas cintas, el artista decidió recrear otras de la compañía, tales como Frozen 3 e Inside out 2 (películas que ya están confirmadas), así como Up 2, Gru 4. Mi villano favorito, Coco 2 y Moana 2.

También se reveló una imagen de la trama de Monsters Inc. 2, el cual abrió la herida, pues se ve a una mujer mayor con una andadera y usuarios han señalado que se trata de Boo.