Estefan homenajeará a Michael Jackson

Hay sucesos que marcan la vida, como le pasó a Estefan Jackson, quien de adolescente vio en vivo la actuación de Michael Jackson en el estadio Azteca como parte de su gira Dangerous World Tour en 1993. Tan impresionado quedó que, desde hace 32 años, es uno de los mejores imitadores del llamado “Rey del Pop”.

“Si por un segundo hago que veas a Michael Jackson en el escenario, mi trabajo está hecho. Lo principal de un imitador es hacer que la gente se acerque a su ídolo y que lo pueda disfrutar, porque ya no habrá otro Michael Jackson en la historia de la música”, considera.

Estefan cuenta con la aprobación de la familia Jackson, comenzando por La Toya, a quien tuvo la oportunidad de conocer en persona cuando en 2019 vino a promover el Forever, The Best Show About The King of Pop. “Estuvimos platicando acerca de Michael. Me dijo ‘está muy bonito lo que haces, síguelo manteniendo con ese respeto y con esa línea de cuidar mucho cada detalle, he visto muchos imitadores en el mundo, pero me gusta cómo te ves’; me encantó”, cuenta.

Quienes quieran comprobarlo podrán hacerlo este lunes 2 de noviembre, cuando Estefan llegue al Lunario del Auditorio Nacional con Michael is Back, espectáculo que presentó en abril en el Teatro Metropólitan y que ahora renueva con el concepto Thriller Party. “Queremos que todos los asistentes vayan disfrazados. El espectáculo de dos horas está integrado por bailarines, músicos en vivo, pantallas, efectos visuales y hasta trucos de magia, es un montaje muy entretenido”, detalla.

Aunque lleva más de tres décadas homenajeando a Michael y conoce cada una de sus giras, Estefan ha tenido que reinventar su espectáculo para ofrecer propuestas frescas al público.

“Hay que hacer fusiones con diferentes giras, para que la gente vea la evolución de los vestuarios de los 80 a los 90; también hacer un recorrido por la historia musical de Michael Jackson. Por eso presentar un espectáculo como este nos llevó alrededor de seis meses de ensayo. Me metí a estudiar inglés, a tomar clases de canto, pero voy a ser honesto, no puedo hacer (su tono de voz) en todo, porque o cantas o bailas, ambas cosas sólo Michael”, señala.