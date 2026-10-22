Estefanía Villarreal sufre depresión

Estefanía Villarreal, recordada por su participación en Rebelde, habló sobre el mensaje que compartió hace varias semanas y que desató la preocupación entre sus fans y amigos.

El pasado 5 de septiembre, la actriz recurrió a las redes sociales para expresar la dura batalla contra la depresión y ansiedad que, desde hace algún tiempo, venía enfrentando; lo que muchos interpretaron como un grito de ayuda. “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, buena hermana, buena novia, buena amiga, buena humana; pero, mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió.

Villarreal explicó que aquellas palabras fue resultado del fuerte desgaste emocional que le ha dejado un proceso legal en el que figura como víctima, pero cuyos detalles no quiso revelar. “Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima. No puedo hablar con detalle, pero sí puedo decir que, cuando se acercaba una nueva etapa, me quebré. La publicación de septiembre fue la expresión de todo lo que venía acumulando y del impacto que tuvo para mí enfrentar ese momento”, dijo en un comunicado de prensa.

Secuelas

La actriz reconoció que esta situación ha repercutido en distintos aspectos de su vida y le ha generado muchos problemas como confusión, enojo y dolor. “Hay momentos de incertidumbre y situaciones que me obligan a volver sobre cosas que quisiera dejar atrás, mientras la vida sigue y yo intento cumplir con mi trabajo y mis responsabilidades. He de reconocer que no puedo resolverlo todo al mismo tiempo. Necesito ayuda, escucharme y respetar mis límites”, dijo.

Entre las lecciones que ha tenido que aprender, confesó, destaca que iniciar que alzar la voz y buscar justicia no significa que las heridas hayan sanado, pues volver a estar bien requiere de tiempo.

Estefanía también aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que se preocuparon por ella, que le mandaron un mensaje de apoyo y que han respetado su silencio; sin embargo, dejó claro que le falta tiempo para volver a ser la misma. Finalmente, dedicó unas palabras a quienes atraviesan situaciones difíciles y recordó que no tienen que enfrentarlas en soledad.