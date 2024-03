Sí, todos conocimos a Ester Expósito por su candente y odioso rol en Élite, y si bien al igual que el resto del elenco disfrutó del éxito y boom que su participación en la serie le dio a su carrera, no tomó mucho tiempo para que la actriz buscara desprenderse de esa imagen y probar que su talento va mucho más allá de su sex appeal y belleza.

Lo hizo dando un giro radical con Venus, el thriller de suspenso y terror de Jaume Balagueró donde encarnó a una bailarina que se las ve negras enfrentando a las mafias y entes sobrenaturales, y lo hizo junto a Amat Escalante en Perdidos en la noche, donde en la piel de una influencer superficial logró sacudir esta trama que se centra en desaparición forzada.

Y ahora lo hará a través de la serie de aventura y acción Bandidos, en la que encarna a Lili, una mujer supuestamente perfecta que al final resulta tan desastrosa como el resto del equipo.

“Lo que me encanta de este grupo es que son como la parodia de los estereotipos. Por ejemplo, con Lili que sería el típico personaje que sexualizas y qué vas a verla teniendo relaciones; resulta que no, no va ir por ahí. Es más, la vas a ver equivocarse y retarse, pero que de pronto no le sale y se equivoca. O luego, Miguel (Alfonso Dosal) que es el líder, que sería como el galán y el sueño de tipo, es justo lo contrario, es un ser humano normal”, declaró.

“¿Estás diciendo que es feo? Quedó grabado que acabas de decir que es feo”, la interrumpe Juan Pablo Medina para molestarla. “¡No! ¡Es guapísimo! pero no va de guapo, de este ser impecable que todo le sale bien y siempre sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que va a conectar con el público, que van a poder decir ‘ah, yo también puedo ser ese personaje’ no superhombres y supermujeres que podemos con todo y todo nos sale bien, y esa humanidad y vulnerabilidad de los personajes los hace tan únicos e identificables”, explicó Expósito en entrevista.

Junto a Dosal, Medina, Mabel Cadena, Nicolás Furtado, Andrés Baida, Andrea Chaparro, Juan Pablo Fuentes, Bruno Bichir, Fermín Martínez y Adrián Ladrón, la española protagoniza esta nueva trama de Netflix que sigue a una banda de estafadores en su aventura por encontrar un tesoro Maya nunca antes visto, y aunque esta no es la primera vez que la plataforma nos presenta a un grupo explosivo de atracadores, pues lo hizo muy bien con La Casa de Papel, estos son unos bandidos hechos a la mexicana, un tanto más amateur, lo que llena la historia de giros inesperados y comedia.