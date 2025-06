Estilista quema el cabello de Yeri Mua

Yeri Mua generó preocupación entre sus seguidores tras confesar, en una transmisión en vivo, que su melena pelirroja resultó dañada luego de acudir a un salón de belleza en Colombia.

La visita ocurrió en Bogotá, donde buscaba intensificar su tono rojizo. Sin embargo, dijo que el ambiente en el lugar no era el adecuado, ya que las trabajadoras del salón no se ponían de acuerdo y existían tensiones internas. “Solo quería un tono más intenso, más pelirrojo. Me las vendieron como las mejores de Bogotá, y mira lo que pasó”, declaró enojada.

Uno de los errores más graves, explicó, fue haber iniciado el proceso de decoloración sin retirar las extensiones previamente colocadas. La jarocha insinuó que la estilista a cargo no le advirtió sobre los posibles riesgos.