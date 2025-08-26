Estos son los Pueblos Mágicos de Coahuila

Si deseas escaparte a lugares alejados de los ambientes citadinos, estos Pueblos Mágicos de Coahuila son una excelente opción. ¡Déjate impresionar por estas maravillas mexicanas!
Cuatro Ciénegas
Otro de los encantadores pueblos mágicos de Coahuila es Cuatro Ciénegas. Se trata de un verdadero paraíso natural que debe su nombre a los bellos manantiales que contrastan con el paisaje desértico. Cabe mencionar que aquí se encuentra uno de los oasis más hermosos del mundo: Poza Azul.
Sin duda, los paisajes de este destino son capaces de robarle el aliento incluso al viajero más exigente. Por ello, se ha convertido en uno de los sitios perfectos para practicar fotografía de naturaleza o simplemente para hacer recorridos inolvidables.
Imperdibles
Poza Azul
Callejón de Guevara
Parque natural Aruna
Museo Venustiano Carranza
Pinturas rupestres
Candela
Los eventos de rodeo y los encantos naturales abundan. Aquí encontrarás hermosas aguas cristalinas, grutas dignas de ser admiradas por horas y la inolvidable Cueva de los Murciélagos. Además, se trata de un destino con un gran pasado histórico pues fue un escenario durante la época virreinal y de la Revolución Mexicana.
Imperdibles
Plaza Principal
Parroquia San Carlos Borromeo
Balneario Ojo Caliente
Presa de las Higueras
Cerro y Grutas de El Carrizal
Cueva de los Murciélagos
Viesca
Si quieres disfrutar de paisajes desérticos espectaculares, entonces tienes que escaparte a conocer uno de los pueblos mágicos de Coahuila más encantadores: Viesca. Aquí se encuentran las Dunas de Bilbao, un destino silencioso que es capaz de envolver a los viajeros y de mostrarles su magia en medio de atardeceres inolvidables. ¡No te arrepentirás!
Imperdibles
Ruinas de la Fábrica de Sal
Museo de Arte Sacro
Parque Recreativo Juan Guerra
Parroquia de Santiago Apóstol
General Cepeda
Está lleno de hallazgos paleontológicos que te sorprenderán. Se localiza a 65 kilómetros al poniente de Saltillo, la antigua Villa de Patos, hoy se le conoce como General Cepeda. ¡Es una verdadera caja de sorpresas!
Imperdibles en General Cepeda, Coahuila:
Plaza Independencia
Presidencia Municipal
Iglesia de San Francisco de Asís
Hacienda La Florida
Museo de Historia Atlahuaco
Área Natural Protegida de Rincón Colorado
Arteaga
Inmerso en la Sierra Madre Oriental, Arteaga, Coahuila, es un Pueblo Mágico con encantadores paisajes y actividades fascinantes. Aquí se pueden hacer muchas cosas; desde probar jugosas y deliciosas manzanas, hasta esquiar en cualquier época del año. Por ello, si eres un gran amante de la naturaleza y de los paisajes asombrosos, entonces debes lanzarte a descubrir este destino, también conocido como La Suiza de México.
Imperdibles
Cabañas y actividades en Bosques de Monterreal
Practicar senderismo
Esquiar en cualquier época del año
Museo de las Momias
Iglesia de San Isidro labrador de las Palomas
Casa Carranza
Melchor Múzquiz
Hogar de comunidades tan emblemáticas como los Mascogos y los Kikapúes, Melchor Múzquiz es rico en diversidad cultural y en tradiciones. También es un Pueblo Mágico reconocido por sus sorprendentes ritos religiosos, por su rica gastronomía y sorprendente historia.
Imperdibles
Museo Histórico de Múzquiz
Iglesia de Santa Rosa de Lima
Museo de la Ganadería
Cabalgata por el Río Sabinas
Cerro del Sombreretillo
Guerrero
Ubicado en la zona fronteriza del estado de Coahuila, el Pueblo Mágico de Guerrero se caracteriza por poseer las imponentes ruinas de la Misión de San Bernardo. Este sitio es ideal para los apasionados de la historia, pues desde aquí es posible retroceder en el tiempo y sorprenderse con los detalles de la arquitectura de estilo barroco. Otras maravillas que podrás disfrutar en Guerrero son paseos en kayak y recorridos por sus ranchos cinegéticos.
Imperdibles
Ruinas de San Bernardo
Parroquia de San Juan Bautista
Paseo en kayak por el Río Bravo
Vinícola Don Baldomero
Parras de la Fuente
Viñedos de ensueño, vinos de alta calidad, aventuras memorables y más te esperan en este Pueblo Mágico. Definitivamente, el aroma que prevalece aquí es el de los buenos vinos. Y es que, este destino es reconocido como la cuna del vino de todo el continente pues aquí se encuentra Casa Madero, la vitivinícola más antigua de América.
Aunado a esto, Parras de la Fuente se caracteriza por tener hermosas tradiciones. Un ejemplo es su icónica Vendimia, la cual se realiza en honor al santo patrono de los locales: San Lorenzo (cabe mencionar que este festejo se había realizado de manera ininterrumpida hasta la llegada de la pandemia).
Imperdibles
Casa Madero
Cañón de la Lima
Cueva de los Murciélagos
Parroquia de la Asunción
Iglesia de San Ignacio de Loyola