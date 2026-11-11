“Estoy en peligro”, escribió Ari Telch

“Estoy en peligro, necesito ayuda”; un mensaje publicado la noche del 8 de noviembre en el Facebook de Ari Telch provocó inquietud entre sus seguidores, pues asegura que una mujer lo persigue y desconoce su paradero. “No recuerdo cómo se llama esta mujer, pero me está persiguiendo”, señala el texto, acompañado de una fotografía donde aparece abrazándola. “No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”, añade el histrión de 64 años.
El protagonista de Mirada de mujer también asegura: “Por el momento hui, pero no sé dónde me encuentro”, y pide ayuda para identificar a su acompañante. “Creo que aún estoy en Cuernavaca”, escribe.
La publicación incluye una extraña referencia a Lupita Nyong’o, al señalar que la mujer lo apartó de ella. “Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”, continúa el mensaje.
Opiniones divididas
Las reacciones fueron distintas; algunos sospecharon que podría tratarse de una broma o publicidad para su monólogo D’Mente, mientras otros solicitaron ayuda. “Es que no es fácil leer el sarcasmo en esta publicación sabiendo que Ari tiene un diagnóstico de bipolaridad [...] espero que esté bien”, escribió un seguidor. “Aunque tenga un diagnóstico, merece ayuda. Si es un brote también merece ayuda”, añadió otro.
Telch ha hablado de su trastorno bipolar, aunque no existe información que permita relacionar la publicación con una crisis médica. Mientras tanto, circuló un video suyo bailando con una mujer en el zócalo de Veracruz. “Mi futura tierra. Ligándome a las bellas jarochas”, escribió. Hasta el momento ni él ni allegados han esclarecido la situación.