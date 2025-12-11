Estrellas cantarán a la Virgen

Uno de los momentos más importantes para los feligreses en México está por llegar: las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe. Como cada año, esta celebración contará con invitados especiales que se darán cita para celebrar a la patrona del país. En 2025, y como ha ocurrido en años recientes, habrá dos transmisiones principales: una a cargo de Televisa y otra de TV Azteca.

Dónde verlas

Las “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe podrán verse a partir de las 23:00 horas del jueves 11 de diciembre de 2025. Para no perder detalle, los televidentes podrán elegir entre distintas señales.

Por parte de Televisa, la transmisión estará a cargo de Julieta Lujambio y se transmitirá a través de Las Estrellas, N+ Foro y la plataforma Vix. En tanto, TV Azteca tendrá como conductores a Luz Elena González y al padre José de Jesús, con transmisión por Azteca Uno y Azteca 7.

Además del talento que encabezará la conducción en vivo desde la Basílica de Guadalupe, ubicada en el Cerro del Tepeyac, ambas televisoras contarán con una amplia lista de cantantes invitados que amenizarán la celebración previa a la misa.