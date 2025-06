Estrellas en la obra de Juan Rafael

La estrella de la nueva exposición de Juan Rafael Coronel Rivera (México, 1961) es la maringuilla, personaje fársico trasvestido presente en las danzas tradicionales y carnavales mexicanos. En Patricia Conde Galería, el escritor y artista presenta en “Maringuilla” 55 fotografías sobre este personaje que ha retratado en distintas fiestas durante 30 años. “Todos los fotógrafos mexicanos han tenido alguna vez en su vida una foto de maringuillas, Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide… Acá la cuestión es que es la primera vez que se toma a la maringuilla como un tema central de exposición”, dice Coronel Rivera en entrevista.

El fotógrafo estima que en estas décadas ha hecho hasta 2 mil fotografías a este personaje en celebraciones por toda la República; le atrajo el tema porque se trata de un “personaje disruptivo”: “En algunas ceremonias actúa literalmente como la diosa y en otras festividades es el personaje fársico que hace la maldad dentro de la fiesta. En prácticamente todas las danzas del mundo antiguo, kabuki, danzas griegas y romanas, incluso en Shakespeare, los personajes femeninos eran interpretados por hombres y me interesó cómo era la aproximación de estos personajes en el ámbito mexicano”.

El reducir las miles de fotografías a 55 fue un trabajo de Coronel Rivera y del curador de la muestra, Michel Blancsubé y lo que se expone no pretende abordarse desde lo etnográfico, sino presentar al público a las maringuillas como objeto fotográfico, aclara el artista.

Juan Rafael Coronel Rivera comparte que a lo largo de los años ha visto cómo han ido cambiando las danzas y los carnavales de nuestro país. “Es muy interesante que los jóvenes ya salen de sus comunidades a buscar vida, algunos a Estados Unidos y otros a Europa. Muchos regresan y se nota una suerte de mestizaje. Ahora, realmente el traje típico mexicano es el tenis, el blue jean, la cachucha de beisbol y la camisa a cuadros. También la pluralidad del celular, ahora ya prácticamente todas las danzas en México se transmiten en directo en Facebook y eso hace una riqueza maravillosa en esa plataforma. Luego, dentro de las danzas ya hay unas controladas por el Estado, que han perdido totalmente el chiste, como la Guelaguetza, que son controladas desde una perspectiva propagandística, pero también sigue habiendo danzas donde no te permiten entrar ni con cámara ni coche ni botella de agua para que no se tergiverse el sentido mismo de la fiesta”, detalla.

Todas las imágenes fueron capturadas con una cámara análoga y en blanco y negro. Juan Rafael Coronel Rivera, quien pasó de ser crítico de fotografía a practicarla, explica que prefiere este método porque gusta de “la digestión en el proceso de la toma”, aunque aclara que eso no significa que esté peleado con la fotografía digital. “(En los 80) tomé talleres de revelado y ahí decidí que ese era el otro lenguaje que me hacía falta. Me maravilló sinceramente el proceso y siento que fue el complemento ideal”, dice sobre cómo se dio su práctica con la foto. La muestra “Maringuilla” estará abierta hasta el 16 de agosto. Contará con un catálogo con más fotos de las que hay en la exhibición y tendrá un texto de Blancsubé traducido al inglés, francés y náhuatl.