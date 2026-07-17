Estrellas que estarán en el cierre

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del futbol, también tendrá un espectáculo repleto de estrellas. La FIFA confirmó que Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Ishowspeed encabezarán la ceremonia de clausura el próximo 19 de julio en el Metlife Stadium, de Nueva York/Nueva Jersey.

El evento arrancará 90 minutos antes del silbatazo inicial y buscará celebrar el recorrido de las 48 selecciones que participaron en la primera Copa del Mundo con ese formato.

Aunque Tom Cruise no ofrecerá un número musical, sí tendrá una aparición especial, mientras que la ganadora del Emmy, Grammy, Óscar y Tony, Jennifer Hudson, será la encargada de interpretar una versión del himno de Estados Unidos.

Toda una fiesta

“La ceremonia de clausura combinará música, cultura y futbol y cerrará el círculo de esta Copa del Mundo”, explicó Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo.

La producción estará nuevamente en manos de Balich Wonder Studio, responsable de los espectáculos del Mundial de Qatar 2022.

Además, la FIFA recordó que la final también hará historia con el primer show de medio tiempo en una Copa del Mundo, donde previamente ya fueron confirmados artistas como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy, entre otros.

Con este cartel, la FIFA busca convertir la final del Mundial 2026 en un espectáculo que combine deporte, música y entretenimiento al estilo de los grandes eventos internacionales.