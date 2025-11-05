Estrena tatuaje dedicado a su hija

Cazzu está de vuelta en Argentina y, como parte de las celebraciones de Halloween, lo primero que hizo al pisar su tierra natal fue tatuarse el nombre de su hija, la pequeña Inti, aunque de una forma muy especial, pues, en el tatuaje, integró también el concepto que la ha llevado a triunfar, como nunca, en la música.

Después de los seis conciertos que la argentina ofreció alrededor de la República Mexicana, regresó a Buenos Aires para subir al Movistar Arena, antes de hacer una pausa en su gira Latinaje en Vivo, que volverá a los escenarios, a finales de este mes, cuando se presente en Santiago de Chile.

Mientras tanto, Juli, como también se le conoce, se tomó un tiempo para festejar junto a Inti el Día de las Brujas, motivo por el que se vistieron con largos vestidos negros y sombreros que representan a este personaje, proveniente de las creencias paganas.

Pero, además de celebrar de la forma clásica, una de las primeras cosas que Cazzu llevó a cabo al llegar a su país, fue la de realizarse un nuevo tatuaje, el que dedicó a Inti.

Hace solo unas semanas, en una entrevista que la intérprete de “Con otra” concedió a GQ confesó que, a pesar de que, aún no tenía un tatuaje alusivo a su hija, tenía muchos deseos de tener un trazo significativo relacionado al gran amor que le inspira la pequeña.