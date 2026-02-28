Estrenan 2ª parte de Bridgerton

La historia de amor de la familia Bridgerton por fin llega a su fin. Netflix estrenó la segunda parte de la cuarta temporada, los episodios que completan el romance entre Benedict Bridgerton y la misteriosa Sophie Baek.

Tras una primera mitad que dejó al protagonista obsesionado con una mujer enmascarada sin saber que era la misma joven a la que había rescatado en el campo, los nuevos capítulos retoman el conflicto donde quedó: la polémica propuesta de Benedict para que Sophie se convierta en su amante. La temporada 4 se inspira directamente en Te doy mi corazón (An offer from a gentleman), la novela de Julia Quinn que reinterpreta el cuento de Cenicienta dentro del universo Bridgerton.

La primera parte estableció el conflicto central cuando él idealiza a una “Dama de Plata” que cree inalcanzable, mientras desprecia la posibilidad de amar a una mujer de clase baja sin saber que son la misma persona.

La segunda mitad promete resolver esa tensión y llevar a Benedict a cuestionar el privilegio desde el que ha mirado el mundo. Netflix mantiene el lanzamiento global simultáneo para evitar filtraciones y spoilers. Los episodios del 5 al 8 están disponibles desde la madrugada del jueves 26 de febrero.

¿Quién es quién en esta temporada?

La cuarta entrega está encabezada por Luke Thompson y Yerin Ha, acompañados por el núcleo habitual de la familia Bridgerton y la aristocracia londinense.

Entre ellos encontramos Luke Thompson (Benedict Bridgerton). Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Golda Rosheuvel (Reina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Victor Alli (John Stirling) y Julie Andrews (voz de Lady Whistledown).

A ellos se suman Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Daniel Francis, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Michelle Mao, Emma Naomi, Hugh Sachs, Will Tilston, Polly Walker e Isabella Wei.

Fiel a su identidad estética, Bridgerton vuelve a reinterpretar éxitos del pop con arreglos orquestales. En esta temporada aparecen versiones de Coldplay, Taylor Swift, Paramore, Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Camila Cabello, además de la partitura original de Kris Bowers.