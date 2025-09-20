Estrenan Bienvenido Conde Drácula

Celebrando sus 38 años en escena y rindiendo un homenaje a su creadora Dolores Montoya, este 2025 se montará la obra de teatro Bienvenido Conde Drácula por lo que los interesados ya pueden acudir por sus boletos.

Con guion de la propia Lola Montoya y dirección de Aarón Vite Grajales, la pieza se presentará en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa el 31 de octubre y 1 de noviembre, con dos funciones: 18:30 y 21:00 horas.

A través de sus redes sociales, la compañía El Teatro de Lola dio a conocer que por toda la ciudad ya se encuentran los promocionales de este montaje que se ha convertido en uno de los favoritos del público chiapaneco.

Precisaron que el punto de venta se encuentra en el segundo nivel de Galerías Boulevard, cerca de la zona de cafeterías o bien pueden realizar la compra ingresando al sitio fanaccess.mx.

¿De qué va la obra?

La pieza teatral comienza con la llegada del Conde Drácula a tierras chiapanecas. Un tanto aturdido, el personaje llega a una casa embrujada ubicada en la periferia de la ciudad. Ahí se encuentra con un hogar habitado por diferentes monstruos y fantasmas chiapanecos que son liderados por la Tisigua. Sin embargo la mayor sorpresa del aristócrata sucede cuando no entiende ni comprende gran parte del comportamiento, ni las formas de expresarse de los monstruos chiapanecos.

La pieza retoma ciertos modismos, regionalismos y discursos del estado, además brinda un reconocimiento al patrimonio de Chiapas a través de sus fiestas y marimbas.

La obra adapta distintos eventos de la escena social y política del estado y el país, lo que hace que el guion retome cierta frescura y no pierda vigencia pese a ser estrenado hace más de 30 años.

Aarón Vite Grajales director de este montaje expresó que cada día realiza modificaciones al guion sin cambiar el desenlace de la misma. Añade que está en constante monitoreo para conocer los sucesos más relevantes y retomarlos en la historia.

Bienvenido Conde Drácula es una de las historias teatrales más esperadas por el público chiapaneco.