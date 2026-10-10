Estrenan cinta sobre Enrique Metinides

Enrique Metinides, el principal fotógrafo de nota roja en la Ciudad de México, llega a Sitges, el festival de cine de género más importante del orbe. En la sección Noves Visions del citado festival se proyectó el filme Ciudad de muertos, una ficción inspirada en su vida y donde se recrean algunas de sus imágenes icónicas como la del Ángel de Independencia caído durante el terremoto de 1957 y la de una mujer fallecida entre un auto y un poste, quien quedó con los ojos abiertos.

Metinides, fallecido en 2022, conoció el proyecto y lo autorizó, a fin de contar la historia de un fotógrafo interpretado por Jero Medina, que va retratando lo que ocurre en la capital mexicana, con el sello mortal detrás. “Es un momento importante para la película presentarse acá, es un festival especializado en género y que reúne a gente que gusta de nuevas propuestas; yo personalmente soy un aficionado al cine de terror y esto resulta estimulante”, dice J. M. Cravioto, director del largometraje. “Creo la seleccionaron porque tiene una propuesta plástica interesante, tiene un acercamiento al género desde una propuesta de cine negro, de ‘thriller’ psicológico, de carácter investigativo y atmósfera”, abunda.

Ciudad de muertos estrenará comercialmente el próximo 29 de octubre, tanto en Cinemex como en Cinépolis. Cravioto tiene en su filmografía cintas como Autos, mota y rocanrol, acerca del malogrado concierto de Avándaro a principios de los años 70; Olimpia, una animación sobre el movimiento estudiantil de 1968, y El más buscado, sobre Alfredo Ríos Galeana, asaltabancos que fue considerado el enemigo público número 1 de México.

Gustavo Sánchez Parra, Gerardo Trejoluna y Alison Santiago completan el reparto principal. Es una cinta producida por Eduardo Díaz Casanova y Península Films. “Siempre llevar una película a los cines es cada vez más complejo y esta llegará para que la mayor cantidad de gente la pueda ver y pueda verse en el lugar que la inspiró, que fue la Ciudad de México”, estima Cravioto.