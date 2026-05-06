Estrenan documental sobre patrimonio

El documentalista Lorge Flores presentó la continuación de su proyecto Paredes que siguen hablando, un documental en el que aborda la arquitectura y el patrimonio existente en la capital del estado. En entrevista afirmó que el material audiovisual tiene el objetivo de mostrar la historia de los edificios de Tuxtla Gutiérrez, mismo que siguen formando parte de nuestro centro histórico y de nuestro patrimonio.

Detalló que dentro del video se filmaron varios edificios que no han sido declarados como patrimonio cultural de nuestra ciudad. Agregó que en el material fílmico realizó tomas de parques y de recintos que albergaron los cines pertenecientes a la familia Serrano, también documentó espacios como el edificio perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiapas.

Un hobby

Relató que desde hace muchos años se ha sentido atraído por la historia de los edificios en Tuxtla, por lo que en octubre del año pasado tuvo la oportunidad de compartir un documental similar al que presentó la semana pasada en el Museo del Café. “Siempre me ha gustado lo que es la historia, ahora recabamos a muchas personas para que nos narren el documental. El proceso ha sido de un arduo trabajo de investigación de imágenes, de contactos, de videos y de otro tipos de actividades”, precisó.

Puntualizó que el proyecto ha sido creado en un lapso de seis meses, lo que ha significado una gran inversión no solo económica sino de tiempo.

Adelantó que los interesados conocer el material, este se encuentra publicado en el canal de YouTube Lorge Studios. La producción tiene un tiempo estimado de 35 minutos.

Presentación

Durante el estreno de la precuela del documental Paredes que siguen hablando, se contó con una exposición sobre diversos monumentos de Tuxtla Gutiérrez.

En algunas fotografías se pudieron ver varios edificios de Manolo Mercado, así como algunas piezas del artista urbano Hugo Huitzi.

Además se contó con un conversatorio en el que participaron que personajes como Roberto Ramos Maza, Jorge Alberto Sánchez Flores y el creador del video.