Estrenan El diablo en el camino

Imagina a México a fines de los 20 del siglo pasado, la Guerra Cristera ha dejado 250 mil muertos, caminos desolados y miedo de salir a la calle. Ahora piensa en un exmilitar mercenario cargando con el cuerpo de su hijo, intentando enterrarlo.

“Hay un transitar por el sufrimiento, no solo exterior, sino interior, en el pagar culpas y quizá eso es lo que le impide llegar a la meta”, lanza el realizador Carlos Armella.

¿Oscura la historia?, puede ser, pero desde el título, El diablo en el camino, se puede imaginar, lo que no se alcanza a imaginar es que se trata de la travesía de un padre.

El drama, que llega a salas nacionales tras un recorrido festivalero, debutó en el certamen de Málaga, uno de los más importantes de España para producciones de Iberoamérica.

En El diablo en el camino actúan Luis Alberti y Aketzaly Verástegui. El guión es de Armella, de hace dos décadas, por su interés en la Guerra Cristera, pero quedó en un cajón. En medio dirigió la serie Club de Cuervos; la comedia ¡Animo juventud! y el documental futbolero Rafa Márquez: el capitán.

“En esa época estaba influenciado por la novela de la revolución, además el contexto de la Guerra Cristera es algo poco explorado por el cine”, recuerda el director.

El diablo en el camino se filmó en Guanajuato, en seis semanas.