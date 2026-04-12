Estrenan Malcolm el de en medio

Uno de los estrenos más esperados de la temporada fue Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, el reboot de la famosa serie de los años 2000 con una de las familias más disfuncionales de la televisión.

La plataforma de streaming Disney Plus fue la encargada de traer de regreso a Hal, Lois, Reese, Francis y Malcolm a casi 20 años después con capítulos especiales.

La trama principal de estos capítulos, tendrán un salto en el tiempo y gira en torno a la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, obligando a Malcolm a reencontrarse con su familia.

El regreso de la producción tendrá un formato de miniserie conformado por cuatro capítulos, los cuales ya están disponibles en Disney Plus.