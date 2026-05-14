Estrenan quinta temporada de Léemelo

A partir del lunes 18 de mayo, TV UNAM y Canal 22 iniciarán las transmisiones de la quinta temporada del programa Léemelo. En esta etapa, la conducción estará a cargo de los actores Cassandra Ciangherotti, Adriana Llabrés, Arcelia Ramírez, Juan Manuel Bernal y Fernando Álvarez Rebeil, quienes participarán de manera alternada.

El formato consiste en entrevistas donde los invitados compartirán sus primeras experiencias lectoras, sus recomendaciones obras fundamentales y hasta harán lecturas en voz alta.

El objetivo de la emisión es la promoción de la lectura, la difusión de autores clásicos y contemporáneos, y el fomento del ejercicio de la lectura en voz alta, compartió TV UNAM en un comunicado.

La producción podrá verse todos los lunes en punto de las 21:00 horas. Además, contará con retransmisiones los domingos a las 18:30 horas a través de la señal universitaria.