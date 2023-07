Estrenan Vidas que marcaron la tuya

Dice Hugo Sánchez, quien nunca ha experimentado pesadillas mientras duerme, porque jamás se va a la cama sin pendientes y sabiendo perfectamente lo que hará al día siguiente, como el horario de despertar, de desayunar y salir a la calle.

Si en algún momento comienza a tener una sensación rara, entonces tiene una especie de chip interno que lo hace voltear para descansar sobre su otro lado del cuerpo, a fin de olvidarla. “Eso lo he hecho desde niño, tengo un botoncito al que le doy ‘delete’ y ya está”, dice.

La máxima figura internacional que ha dado el futbol mexicano, ganando trofeos de goleador en España con el Real Madrid, está en su hogar de la capital española. Detrás de él se eleva un librero sobre el que descansan varios de los galardones obtenidos durante su más de dos décadas de carrera como jugador. “Los tengo con mucho orgullo”, exclama al principio de la breve charla. “Hugol”, “Niño de Oro”, “Pentapichichi” o “Macho”, como se le ha llamado a lo largo de su carrera, está promoviendo la emisión Bios. Vidas que marcaron la tuya: Hugo Sánchez, que se estrena por Star Plus, con Adrián Uribe como anfitrión.

En el programa se hace una disección de la vida de Hugo con amigos, familiares y ex deportistas. “Para mí ha sido lo más duro, he tenido que aprender a vivir con ello”, dice en algún momento, al tocar el tema de la muerte de su hijo. “Lo normal es que uno se vaya antes que los hijos, pero cuando se va un hijo antes que uno, es un golpe duro”.

El próximo 11 de julio llegará a los 65 años de vida y aunque ya tiene un cuarto de siglo que se retiró de la cancha, el ex seleccionador nacional aún sueña con que hace goles y los celebra en un estadio. “De niño mi papá dijo ‘este niño va a ser el mejor jugador en la historia de México’. Y no me lo quité de la cabeza, todos los días tenía esa misión de vida. Era ser primer el mejor de la colonia, de la escuela, de la Ciudad de México, del país, de la Concacaf, uno de los mejores de América y luego llegar a Europa”, reflexiona. “Y eso es lo que se va a ver en este capítulo esta hora y 35 minutos, porque no solo es futbol, sino es ver al ser humano, al hijo, al esposo, al padre”, agrega.

Bios. Vidas que marcaron la tuya: Hugo Sánchez es la segunda producción exclusiva dedicada al actual comentarista de ESPN en el último año, luego de que llegó a streaming de Prime Video el documental Hugo Sánchez: el gol y la gloria, que tuvo buena recepción.

Desde hace tiempo tiene ofrecimientos para hacer una serie sobre su vida, que no ha tomado por ahora en cuenta. Y aunque nadie le ha dicho sobre un museo de él, si hay quien le ha comentado lo apoyaría en eso.

“Cuando entrené a los Pumas, a los jóvenes les decía que yo había estado en su lugar, pero que el día de mañana ellos iban a estarlo en el mío, como director técnico, así que aprovecharan el día a día, los entrenamientos, los partidos, porque el tiempo pasa rápido y eso haría hacerlos sentir orgullosos. Y eso es lo que uno puede irradiar, las metas y los objetivos logrados”, señala. Y en eso, está seguro, la planeación diaria da frutos. Y evitan, además, pesadillas.