Estrenarán Fedra & otras griegas

La puesta en escena Fedra & otras griegas, dirigida por Darinka Ramírez, iniciará su nueva temporada este jueves 3 de julio en La Enseñanza Casa de la Ciudad, en San Cristóbal de Las Casas, a las 19:00 horas.

La pieza teatral es de la autoría de la consagrada dramaturga Ximena Escalante, quien ha sido galardonada internacionalmente, con obras presentadas en América, Europa y Asia. Por su parte, Darinka Ramírez cierra su maestría en Dirección Escénica por la Universidad de Artes de Yucatán con este trabajo.

“Fedra camina entre ruinas que no son solo suyas. No hay un camino lineal, sino escenas que brotan como recuerdos: un viaje onírico por los pasillos del deseo, la memoria y el mito. Fedra, Ariadna, Medusa y otras voces femeninas habitan un laberinto hecho de palabras, cuerpos y silencio. El laberinto se presenta como sombras: sus historias entrelazadas con las de los personajes, revelan que el destino no es un castigo, sino la única verdad”, indican a modo de sinopsis. “Con una estética actual, sonoridades lúgubres y una dramaturgia fragmentada, ‘Fedra y otras griegas’, construye una experiencia teatral íntima y potente, donde lo trágico se vuelve actual y urgente”, añaden.

En entrevista para La Jornada, la propia dramaturga declaró sobre su obra: “Un mito no es algo distante; tampoco es algo que podamos situar en tal fecha o lugar. Es algo que nunca pasó, pero que siempre sucede de alguna manera”.

Para hacer posible este montaje, exalumnos y colegas se sumaron como iluminadores, vestuaristas, productoras, actores y actrices. “No es solo una obra: es el fruto de años de confianza mutua, de creer en una visión artística que desafía lo establecido”, comentó la directora.

Si bien la función inaugural será el jueves 3 de julio, el público tendrá la oportunidad de ver la puesta en escena el día viernes 4, con dos funciones: 18:30 y 20:30 horas; así como la siguiente semana (viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio), a las 19:00 horas.

El costo de los boletos en preventa es de 200 pesos, mientras que en taquilla será de 250 pesos.