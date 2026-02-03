Estrenarán filme Halcones en 2026

Una de las última películas que grabó el actor mexicano Gerardo Taracena, fallecido el 31 de enero de 2026, ya tiene fecha oficial de estreno en cines: se trata de Halcones, un thriller cuyo lanzamiento será el 7 de mayo de 2026, varios meses después de su fallecimiento y de forma póstuma.

Taracena dejó este proyecto cinematográfico como su despedida definitiva en la pantalla grande, cerrando una carrera de más de dos décadas en cine, televisión y teatro tanto en México como en producciones internacionales.

Sobre la cinta, que ha mantenido detalles de su trama bajo reserva, se sabe que Halcones es descrita como un thriller de corte social, con una narrativa intensa que explora personajes marcados por dilemas morales y violencia estructural, terreno en el que Taracena se movía con fuerza interpretativa de sobra.

La confirmación del estreno llega poco después de que la comunidad artística lamentara profundamente su partida, en la que colegas y seguidores destacaron su disciplina, entrega y capacidad para encarnar personajes complejos a lo largo de una sólida trayectoria.

Halcones se perfila como un cierre significativo para la carrera de Taracena, recordado por sus colaboraciones tanto en producciones mexicanas como en títulos internacionales, y ahora presentará al público su última actuación en la gran pantalla.