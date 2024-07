El próximo 15 de julio, en punto de las 18:30 horas a través de Las Estrellas, se estrena la telenovela Mi amor sin tiempo, adaptación del clásico de Televisa Tres mujeres, que fue un éxito en 1999.

El productor Carlos Moreno compartió que las encargadas de los guiones son Martha Carrillo y Cristina García, autoras de un melodrama que en su momento fue un hit bajo las actuaciones de Karyme Lozano, Norma Herrera y Erika Buenfil.

Ahora, las protagonistas son Leticia Calderón, Karla Esquivel y Juana Arias; el elenco se complementa con Karyme Lozano y Luz María Jerez, las únicas actrices que participaron en la historia original de 1999.

“Ya son 41 años en esto; evidentemente ha cambiado mi carrera, ya estoy haciendo otro tipo de personajes. Siempre quise hacer villanas, la verdad me emociona muchísimo, tuve mi época de protagonizar, de la dama joven que se enamora. Ahora ya me siento una mujer madura que puedo interpretar otro tipo de personajes y eso me hace realizarme”, señaló Calderón, quien considera todo un reto superar al clásico.