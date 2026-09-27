Estrenarán ¿Quién quiere ser millonario?

Azteca en coproducción con Sony Pictures Television International, trae el regreso a México del legendario programa de concursos ¿Quién quiere ser millonario?

Mismo que se transmitirá este domingo 27 de septiembre a las 17:00 hrs. por la señal de Azteca UNO.

Esta nueva adaptación mantendrá la esencia que lo convirtió en un fenómeno e incorpora una propuesta actualizada, esta nueva etapa promete cautivar a los espectadores con una combinación de conocimiento, estrategia y emoción con Miguel de la Madrid como conductor.

Dinámica

A lo largo de la competencia, los participantes acompañados de una celebridad que fungirá como su padrino o madrina, enfrentarán una escalera progresiva de 15 preguntas de opción múltiple, cuyo nivel de dificultad y valor económico aumentarán conforme avance el juego.

Cada respuesta correcta representará un paso para cumplir un sueño, mientras que cada decisión pondrá a prueba su capacidad de analizar, mantener la calma y asumir riesgos; la meta es ganar hasta $1,000,000.00 M.N. (un millón de pesos).

El formato continúa llegando a todos los rincones del mundo y actualmente se transmite en territorios como Australia, Finlandia, Grecia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Bulgaria y Serbia.