Estreno de Taylor Swift deja “memes”

“Opalite”, el nuevo video musical de la cantante estadounidense, Taylor Swift, nos ha transportado a los noventas de nuevo y refleja toda la creatividad por la que la compositora es conocida.

Con un elenco de superestrellas conformado por Domhall Gleeson, Cillian Murphy, Lewis Capaldi, Jodie Turner-Smith y Greta Lee, Swift ha convertido la tercera canción de The life of a showgirl —su doceavo álbum de estudio original— en toda una experiencia visual que cuenta una historia de principio a fin.

El video musical, que se estrenó a nivel mundial este viernes 6 de febrero, únicamente por Spotify y Apple Music, ya se convirtió en el material con más reproducciones en un día en la historia de Spotify, reafirmando el innegable fenómeno que es “Miss Americana”.

Celebran el estreno

Haciendo honor a la cultura pop de la actualidad, miles de fans han acudido a redes sociales como X, antes Twitter, para celebrar el estreno y comentar sobre el nuevo video de la cantante, expresando sus sinceras opiniones y reacciones con una ola de “memes”.

Los “swifties” comentaron como el nuevo material audiovisual refleja tan bien la esencia, la creatividad y el clásico storytelling de la artista. Otros hicieron mención al orgullo de que, una vez más, el mexicano Rodrigo Prieto fue el director de fotografía en un proyecto de Taylor Swift. El cinematógrafo también ha participado con Swift en los videos musicales de “The man”, “Cardigan”, “Willow”, “Fortnight” y “The fate of Ophelia”.

Otros usuarios destacaron que en el video el personaje de Taylor se hecha el producto milagroso “Opalite” a ella misma, dando a entender que ella creía que era el problema.

Se sabe que es costumbre de la cantante esconder mensajes en sus publicaciones, videos y apariciones públicas, por lo que muchos “swifties” piden a los demás que expliquen sus teorías y descifren los mensajes secretos.