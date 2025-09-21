Estudios Churubusco celebran 80 años

Si bien los Estudios Churubusco están celebrando su 80 aniversario, su director Cristián Calónico Lucio señaló, que es necesario atraer las miradas hacia este lugar y hacerlo atractivo para las casas productoras, y vuelva a ser el centro de la generación de contenido audiovisual como lo fue en antaño.

“Nos interesa que vengan a trabajar, porque gran parte del presupuesto lo generamos aquí en Churubusco, por lo que tenemos que echarle muchas ganas en promoverlo y por eso vamos a remodelarlo para ofrecer mejores servicios y que todo mundo vuelva no solo a filmar, sino a hacer todo el proceso hasta la música, y salir con todo listo para proyectarlo”, señaló Cristián Calónico.

Así que el programa de 15 eventos por este aniversario es una forma de dar los primeros pasos para que la industria cinematográfica y audiovisual recuerden que están estos estudios, con mucha tradición y profesionalismo, para trabajar. De esta manera, acompañado de Carlos Edgar Torres Pérez, director de acervos de la Cineteca Nacional, Gabriela Pulido Llano, titular de la Unidad Administrativa Memoria Histórica del Archivo General de la Nación y Violeta Abreu González, directora general de Correos de México, Cristián Calónico presentó este 18 de septiembre dos sorpresas para este festejo, la inauguración de una exposición y la cancelación de un timbre postal conmemorativo.

Celebraciones

Como parte de las celebraciones del 80 aniversario de los Estudios Churubusco, se inauguró la exposición “Estudios Churubusco y sus trabajadores: 80 años materializando historias”, la cual está exhibida en las rejas de la Cineteca Nacional de México y la Cineteca Nacional de las Artes. En esta muestra se rinde un homenaje a todos aquellos involucrados en la industria cinematográfica de México, pero no solo a cineastas y actores, también a técnicos, utileros, carpinteros, vestuaristas, por mencionar algunos.

“Desde su fundación los Estudios Churubusco han sido más que un simple lugar de producción, han sido testigos y protagonistas de la historia del cine en México. Muchas de nuestras historias más importantes, desde películas clásicas hasta producciones contemporáneas, han cobrado vida gracias a la creatividad y talento de quiénes día a día desempeñan su labor en este maravilloso lugar”, expresó Gabriela Pulido Llano sobre esta exposición.

La funcionaria señaló que las imágenes que la gente podrá apreciar en esta exposición, provienen de los archivos personales de los trabajadores, material que se une al del Archivo General de la Nación y la colección de Manuel Gutiérrez Paredes, haciendo un total de 3 mil 377 fotografías. “Esta labor no solo busca mostrar imágenes del pasado, representa también un acto de rescate, de preservación de y de homenaje, cada fotografía, cada cartel, cada recuerdo aquí presente, nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y cuidar nuestro patrimonio cultural y audiovisual, así como la memoria de aquellos que lo hacen posible.

“La historia del cine mexicano está en estos archivos audiovisuales y es fundamental que las generaciones actuales puedan acceder a él, conocerlo y aprender de él, y de los diversos oficios que se encuentran involucrados detrás de las cámaras para hacer posible contar una historia”, dijo Gabriela Pulido, antes de que pasara junto a los otros tres funcionarios a cortar el listón de manera simbólica esta muestra.