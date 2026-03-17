EU no aprendió lección de Vietnam

“A 40 años del estreno de la película ‘Platoon’, Estados Unidos no aprendió nada de la lección de Vietnam”, declaró el cineasta Oliver Stone, recordando el pasado y reflexionando sobre el futuro.

Al hacer un balance sobre las dificultades que enfrentó para su realización, el director estadounidense, famoso también por filmes como JFK y Nixon, reveló su tristeza por la irresistible atracción de Estados Unidos hacia las guerras fuera de sus fronteras, así como sus temores de que las posiciones que expresó abiertamente a lo largo de los años hayan comprometido su carrera en Hollywood.

Filmada con apenas 6 millones de dólares y con un elenco en gran parte compuesto por actores poco conocidos como Willem Dafoe, Forest Whitaker y Johnny Depp, Pelotón fue un enorme éxito, recaudando 137,9 millones de dólares y convirtiéndose en la tercera película con mayor taquilla de 1986.

Reconocimiento

Platoon (Pelotón) llegó luego a triunfar en el Óscar, ganando seis premios, incluidos los de mejor película y mejor dirección. En su discurso de aceptación, Stone proclamó que tragedias como la de Vietnam no deberían volver a suceder. “Es simplemente ridículo que hayamos vuelto a amar la guerra. No hemos aprendido nada de Vietnam: seguimos militarizándonos y aumentando el presupuesto de defensa. Continuamos dominando, intimidando y amenazando”, dijo el director a Variety.

A su juicio, “la guerra en Irak fue el mayor desastre después de Vietnam. George Bush, el peor presidente que hemos tenido. Y ahora (Donald) Trump está comenzando una guerra en Irán, y está jugando el mismo juego con Cuba y Venezuela. Es como con el Imperio Romano. Nunca aprendemos la lección’”.