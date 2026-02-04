Eugenia León lanza nuevo tema

La alegría y emoción no se pueden ocultar en Eugenia León, tanto por su recuperación física como por retomar su objetivo de enseñar al mundo la música de su legado: canciones en mariachi que son de su puño y letra. “Cuando te vayas” es un lanzamiento de su autoría que, lejos del bolero ranchero, muestra hasta en ciertos momentos la bravura de la música vernácula.

En esta faceta en la composición, Eugenia menciona. “Lo creativo nunca cede, aunque a veces sea por salud o ánimo. Pero está la alegría de un nuevo proyecto, que es demasiado especial”, indicó.

Para la cantante mexicana, hay exponentes como José Alfredo Jiménez que siempre van a influir en la vida de los artistas, pero ella descartó hacer una producción que recurriera a los grandes clásicos. “Nací y moriré como intérprete, pero también los intereses van cambiando. Los clásicos son del ‘Olimpo de los dioses musicales’, pero para mí es importante lanzar canciones inéditas para aumentar el acervo ranchero”, expresó la famosa.