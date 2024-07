“Nos dimos un abrazo, me dijo ‘felicidades’ y yo también; creo que a partir de ahora es un nuevo capítulo, borrón y cuenta nueva”, contó Eugenio Derbez respecto a su reciente reencuentro con Victoria Ruffo.

Ambos actores, que fueron pareja sentimental en los 80, volvieron a hablarse después de 18 años debido al nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo, su hijo. Los dos coincidieron este pasado fin de semana en el hospital para presenciar el nacimiento de la pequeña.

“Yo era el del rencor por haberme perdido la infancia de mi hijo, y ese rumor de la boda falsa que he cargado toda mi vida, pero ya solté”, aseguró el comediante durante la entrega de los Premios Aura a lo mejor de las series en español, en donde obtuvo el galardón Leyenda.

Eugenio arribó acompañado de su pareja Alessandra Rosaldo, con quien compartió la felicidad de convertirse en abuelo y quien lo alentó a terminar las rencillas con su expareja. “Ella siempre ha sido la más madura. Era la que me decía que soltara (el caso Ruffo); siempre fue la primera en hacerlo y ahora fue la primera en irle a comprar un pan de elote”, narró el actor.

Eugenio destacó que entre ambos, él y Alessandra, cambiaron el primer pañal de Tessa. “A los otros tres grandotes (José Eduardo, Ailinn y Vadhir) no tanto, pero a Aitana sí; ahora con Tessa me lo iba a aventar yo, pero me ayudó Alessandra porque se atoró una parte donde había demasiada ya saben... (risas)”, apuntó.

A pregunta expresa, dijo que la bebé trae el sello Derbez: la barba partida, pero todo puede cambiar. “Habrá que ver cómo se desarrolla”, finalizó.