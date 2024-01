A veces el cine ayuda a cambiar el entorno de un grupo social y eso está experimentando la cinta Radical, de Eugenio Derbez, que logrará el equipamiento computacional de escuelas en Tamaulipas. El propio famoso informó que una empresa especializada en equipamiento se comprometió a crear un salón con computadoras en la escuela en que se basa la historia.

Radical que llegará a Vix el próximo día 26, tomó como referencia el caso de Paloma Noyola, la niña tamaulipeca que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su destreza en las matemáticas. El “culpable” fue el maestro Sergio Juárez, quien cambiando el modelo educativo logró que todo el salón quedara entre los mejores de la prueba académica Enlace, pese a todas las carencias que se ven en el largometraje.

La cinta contabilizó 3.2 millones de espectadores durante su corrida comercial nacional, siendo la producción mexicana más vista del año pasado, colocándose en el “top 20” global. “Hace dos horas me dijeron de esto. Me inspira y nace ver historias que pueden cambiar el mundo y me da gusto la taquilla que dio. Está inspirando gente y ese es el mejor premio”, indicó Derbez en un encuentro con la prensa, tras una proyección especial de filme.