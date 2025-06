Eugenio Derbez hará drama

Eugenio Derbez tendrá en Ximena Ayala a su salvavidas en busca de justicia. La actriz forma parte de la serie El juicio, un drama de Prime Video que sigue a una joven y a su padre en su lucha después de que ella sufre un abuso sexual.

Padre (Derbez) e hija (Karla Gaytán) se enfrentarán contra un fallido sistema judicial y contra el padre del joven agresor (Pedro Alonso), un exitoso hombre dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que pague por su crimen. “Yo soy la reportera y mejor amiga del personaje de Eugenio, que ayuda a dar mejor visibilidad a toda la tragedia que sucede. Es un tema complejo; habla de justicia, de machismo, de abuso de poder, pero veo en la narrativa un reflejo de paternidad, de qué somos capaces por nuestros hijos”, dice Ayala.

El juicio fue filmada el año pasado en locaciones de Puebla y Ciudad de México. Dirigieron los mexicanos Roberto Schneider y Jorge Michel Grau, y la española Belén Macías. Es el primer papel cien por ciento dramático de Eugenio Derbez, luego de los tintes que dio en No se aceptan devoluciones, La misma luna y Zurdo, filme este último en el que requirió caracterización. “A él finalmente se le dio la comedia y le sale muy bien, pero en origen es actor, y tiene una gama de colores. Desafortunadamente en México te estigmatizan, así como a él no lo llamaban para el drama, a mí no para la comedia (risas), eso es triste y hay que ir a contrapelo, pero cuando lo vean en el papel, ya verán lo que hizo”, expresa Ayala.

De acuerdo con Prime Video, El juicio se estrenará en 2026, aunque Derbez desea impulsarla para finales de este año. Se trata de una producción entre Amazon MGM Studios, 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment. La actriz de Los insólitos peces gato y El día de la unión considera que la serie es algo que nadie espera. “Quita la etiqueta de lo evidente, de que va a ser drama y hablará de abuso, para focalizarlo más al conflicto de dos papás”, apunta.

Ximena estuvo en esta ciudad apoyando la exhibición de la cinta No, gracias, ya no fumo, que compitió en la sección Hecho en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.