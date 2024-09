La atención que ha generado la segunda temporada de La casa de los famosos México ha divido opiniones en las redes sociales, y es que, mientras los fans no se despegan de la pantalla para estar atentos a las polémicas del Team Mar y el Team Tierra; para otras personas, el programa ha desviado el foco público de lo realmente importante, como los problemas sociales y políticos que enfrenta el país.

Varios han sido los famosos que se han posicionado a favor o en contra del reality, entre ellos destaca Eugenio Derbez, quien, a través de sus redes sociales, y muy a su estilo, lanzó una indirecta a la audiencia, que ya ha causado reacciones.

En su videomensaje, de apenas unos minutos de duración, el comediante inicia explicando su preocupación por ver a México dividido y en caos: “Pocas veces hago videos así, en donde hablo de temas un poco más profundos; pero es importante alzar la voz. Veo a México y lo veo... incendiado, un México dividido, y creo que todo viene de la mala información”, dijo.

Asimismo, explica el poder que la información puede dar a los ciudadanos; ya que solo así se pueden tomar las decisiones correctas; pero justo cuando creíamos que hablaría sobre las recientes reformas, Derbez se enfocó en el programa de Televisa. “Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Pues hay que saber, que si Mayito bailó el ‘Gallinazo’, que si no va, que si Adrián Marcelo dijo del otro”, agregó.

El también actor reconoció que, si bien él no está del todo informado, pues se ha entretenido en “pendejadas” como la economía del país o la reforma judicial, los mexicanos no deben distraerse de lo que realmente importa. “Lo reconozco: no sé nada, porque no he tenido tiempo, no he visto ni un capítulo. Es culpa mía porque he estado distraído. Que si la Reforma Judicial, que si ya se devaluó el peso, que si la economía se está cayendo, que sí la relación con México y Canadá está en peligro... Pendejadas que me tienen distraído. Me tengo que informar mejor”, expresó con sarcasmo.

Finalmente, invitó, aunque en un sentido irónico, a la reflexión. “No podemos estar divididos. Tenemos que estar informados, saber qué está pasando. Tenemos que saber, que si Mayito bailó el gallinazo, que si fulano lavó los trastes o no lavó los trastes, que si el otro le contestó o no. Antes de tomar una decisión, tenemos que saber a quién sacamos de la casa y quién se queda”, finalizó.