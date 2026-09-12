Eugenio Derbez se exige a sí mismo

Cuando se habla de justicia las cosas no son blanco o negro, hay toda una gama de grises entre uno y otro; y Eugenio Derbez está consciente de ello, gracias a un suceso que tuvo en un día de trabajo.

“Yo recuerdo una frase que me marcó mucho, y que leí una vez que fui hacer una entrevista al Reclusorio Oriente, afuera en una pared con grafiti decía: ‘En este castillo maldito, donde habita la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza’”, recordó Derbez conmovido.

Es por eso que no dudo en involucrarse en un proyecto como la serie El juicio, que se estrena por Prime Video, en la cual se abordan temas como la violencia de género, el acceso equitativo a la justicia, el abuso de poder, la corrupción, entre otros. “En esta serie no solo estamos dándole voz a la víctima, también se la estamos dando al victimario, porque en este país ¿Cuánta gente hay en la cárcel que no debería estar ahí? ¿Qué tanto se puede impartir justicia de una manera real, sin importar si tienes dinero o no? Esa es la búsqueda, yo creo, de todos, pero no se logra”, comentó Eugenio Derbez en un encuentro con la prensa para presentar la serie.

Papel

En esta producción Eugenio da vida a Miguel Portillo, un hombre viudo y con una hija adolescente llamada Andrea (Karla Gaytán), quién durante una fiesta es abusada por Carlos (Iker Sánchez), un compañero del colegio. Ante su deseo de querer hacer justicia, Miguel se ve en la necesidad de enfrentarse al poderoso padre (Pedro Alonso) del agresor, quién tiene el dinero y la posición para proteger a su hijo.

“Considero que este es el trabajo más complicado, más serio y que me ha requerido más como actor en toda mi carrera, porque aquí toqué lugares muy oscuros, fueron tres meses y medio de mi vida que estuve deprimido, yo estaba en la Ciudad de México y mi familia en Los Ángeles y me la pasé muy mal, pero estaba convencido que esto me iba ayudar a hacerlo mejor; porque creo que es un tema que se tiene que hablar, que afecta no solo a México sino a toda Latinoamérica y a todo el mundo”, comentó Derbez.

Un factor que contribuyó a que la pasará mal en algunos momentos de la grabación es que, para llegar al estado emocional que su personaje requería en ciertos momentos, tenía que ponerse en el lugar de Miguel, pero pensando en sus hijas Aislinn y Aitana, algo que fue muy complicado para él. “Me tuve que meter en cosas que no quería, me preparé mucho para esta serie pero no tengo todavía el oficio que tenía mi mamá (Silvia Derbez), yo la podía ver de un segundo a otro bañada en lágrimas, realmente comprometida con la escena, y en tres segundos ya no; entonces de repente sí me tuve que ir a lugares que no quería tocar por salud mental, pero hubo momentos que tuve que recurrir a ello y fue muy duro”, explicó el famoso, quién también participó como productor ejecutivo.

De la vida real a la pantalla

La complejidad de esta historia viene desde su origen, porque se basa en un hecho real que fue investigado por el periodista León Krauze, quién le dio la idea para esta serie a Eugenio Derbez hace seis años, y a esto se le suma que no se trata de un guión que dibuje claramente a buenos y malos, como explicó el actor español Pedro Alonso. “Esta serie se atreve con algo muy serio, desde mi punto de vista es muy complicado hablar de una forma lucida de algo así, sin verse afectado o sin ser tendencioso; es muy fácil decir, hagamos una serie donde vamos hablar del daño, de la víctima y del victimario, aquí el juicio que tienes al principio seguro se te va a mover, porque va más allá del daño, de lo feo, de la víctima, porque hay un espacio de mucho interés y de reeducarnos en la responsabilidad”, dijo el actor español.

“Para tener una sociedad justa se necesita tener ambos lados para encontrar ese equilibrio, de eso habla esta serie, por eso intentamos que hubiera personajes tan complejos, va llegar un momento en que tengan una conversación donde digan ¿Qué haría si fuera este señor o ella?”, agrega.

Karla destacó que está historia también se buscó en no encasillar a Andrea como una víctima, que esto no la definiera como persona; pero también se buscó cambiar el enfoque de echarle la culpa a ella de provocar lo que le pasó, que es lo que generalmente pasa con las víctimas de abuso.

“Es mejor preguntarnos ¿Por qué el agresor hizo lo que hizo? Que es lo que realmente importante”, expresó Karla sobre está producción que tendrá ocho capítulos.