La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha de estreno y traerá cambios significativos en su elenco. En esta entrega, creada por Sam Levinson, los personajes se verán ahora en una etapa más adulta.

Con la llegada de nuevas caras, los seguidores también tendrán que despedirse de algunos de los personajes que marcaron las temporadas anteriores. En entrevista con The Hollywood Reporter, Levinson explicó que en Euphoria 3 los personajes deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas y adaptarse a la vida fuera del instituto, manteniendo el estilo visual que distingue a la serie.

También explicaron que Zendaya continuará como Rue, centrada en su proceso de recuperación, mientras otros personajes explorarán nuevos caminos y conflictos.

Actores que no regresan

Barbie Ferreira (Kat Hernández) confirmó su salida en 2022 y en 2023 detalló sus motivos en el podcast Armchair Expert: “No creo que hubiera lugar para Kat”. Ferreira señaló que sentía que el personaje no tuvo un desarrollo claro, aunque exploraba su identidad y sexualidad en internet.

Storm Reid (Gia Bennett), la hermana menor de Rue, tampoco volverá. En entrevistas con medios estadounidenses, incluida The Wrap, agradeció a HBO y a sus compañeros, describiendo la experiencia como “transformadora” en su carrera.

Angus Cloud (Fezco) falleció el 31 de julio de 2023 a los 25 años. La serie decidió honrarlo en lugar de reemplazarlo. Según The Direct, Austin Abrams (Ethan Daley) y Algee Smith (Chris McKay) tampoco aparecerán en los créditos iniciales.