Europa no olvidará a Los Ángeles Azules

Tal vez en Berlín no descifraron el clásico grito “¡De Iztapalapa para el mundo!”, y quizá en Londres aún no dominan el baile de una buena cumbia, pero en Madrid y Zaragoza el público sí se dejaba llevar por el ritmo.

Si algo quedó claro este 2025 para Los Ángeles Azules fue la certeza de que su música posee un lenguaje propio, capaz de abrirles puertas en tierras lejanas.

Conocen el viejo mundo

No solo conquistaron nuevas plazas en EU y Canadá; también debutaron en Inglaterra, España y Alemania, un reto que implicaba presentarse ante audiencias que quizá no entendían cada palabra, pero sí conectaban con el sonido. Para la agrupación, fue la confirmación de que su cumbia ya viajaba antes que ellos.

“Este año nos fue muy bien, porque pisamos lugares que no habíamos hecho a lo largo de nuestra carrera. Sí teníamos la inquietud de cómo nos iría, pero nos fue súper bien”, dice Elías Mejía Avante, fundador del grupo.

El salto ocurrió en septiembre pasado, cuando emprendieron su primera gira europea: iniciaron el 5 de septiembre en Zaragoza dentro del Vive Latino España, continuaron por Madrid y Berlín, y cerraron el 10 de septiembre en Londres.

El líder de Los Ángeles Azules considera emocionante que, después de cuatro décadas, aún puedan vivir la experiencia de presentarse ante públicos nuevos, algo que repetirán en 2026. En este caso, asegura, lo hicieron con tranquilidad que da la experiencia.

“Nos sorprendió que toda la gente se sabía las canciones, se pusieron a bailar, a cantar, fue algo bonito, yo creo que es válido tener esto y, para el 2026 ya tenemos 12 países europeos para visitar”, adelanta.

Esta aventura los consolidó como dignos representantes de la música latina y embajadores de la cumbia mexicana. “Nosotros no nos colgamos ningún título; en el escenario lo único que repetimos es ‘de Iztapalapa para el mundo’, porque nuestra música va dando vueltas por todo el planeta todos los días, y es gracias a la gente”, aclara el músico.

Ese reconocimiento que nace del público, asegura, es lo que los impulsa a seguir mejorando, a innovar en cada canción y a colaborar con artistas de distintos géneros. Esa misma confianza, dice el Dr. Elías, fue la que los llevó a aventurarse por primera vez a Europa.