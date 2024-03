Eva Daniela dejó su natal León, Guanajuato, poco antes de que cumpliera la mayoría de edad, para probar suerte como actriz, época en que vivió mucha soledad, pues a pesar de ser muy joven tuvo que volverse una mujer independiente. Por ello, cuando Juan Osorio llegó a su vida pudo apreciar la importancia de tener una pareja que la respaldara y no la dejara sola pues, aunque su relación con el productor ha sido muy criticada, ella asegura que se siente muy amada.

Eva Daniela tiene 29 años, y su pareja, 66, pero a pesar de las críticas que han recibido, su relación ha persistido a lo largo del tiempo pues están a punto de cumplir tres años de noviazgo, con un compromiso para casarse a la vuelta de la esquina.

En una entrevista con Matilde Obregón, la actriz recordó que cuando llegó a la Ciudad de México, con el deseo de saltar a la fama, empezó de cero, pues a pesar de que ya había aparecido en unas telenovelas en Telemundo, tenía el deseo de estudiar en el CEA, por lo que “quedó congelada” por tres años, pues al capacitarse en la escuela de Televisa no se les tiene permitido trabajar.

Por esa época, le robaron el coche que se había comprado con el pago que recibió su primera telenovela, y tuvo que afrontar todo el papeleo del robo. “Yo no tenía cerca a mi familia para llegar a la casa y que me dieran un abrazo. Me pasaron cosas fuertes; me robaron mi carro y yo dije ‘no le voy a decir ni a mi mamá ni a mi papá porque, si les digo, se va armar un escándalo’. Todos los problemas que tenía, yo los tenía que resolver. Historias que me han ayudado a madurar y son parte de la vida”, destacó.

Pero así como contó que los golpes que le tocó afrontar de joven la hicieron más fuerte, también reconoció que tener a un hombre a su lado, como Osorio, que la procura y la apoya en todos aspectos, la hace darse cuenta de que el productor siente algo genuino por ella.