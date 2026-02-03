Evidencian a mujer que salió en TV

A través de Tiktok, una joven se burló de que su mamá presuntamente apareció como una polémica panelista en un programa de la conductora Rocío Sánchez Azuara. Al ser evidenciada, la mujer optó por reírse de la situación. “Me acusan de ser la amante”, fue el capítulo que presentó en aquella ocasión la luminaria de la televisión y, como se puede apreciar en el videoclip que circula en las redes, la señora, durante el programa, se mostró altiva, como la “mala de la historia”.

Esta situación contrasta con la realidad, ya que en el clip difundido por su hija aparece sentada tranquilamente en la sala de su casa viendo su supuesta participación y riendo de sus “maldades”. En uno de los videos se incluye un texto sobrepuesto que resume el tono burlón del momento: “Cuando te das cuenta de que esa actuación valía más”.

Instantes después, ambas ríen, aunque la mujer muestra un gesto de pena mezclada con diversión al saberse descubierta. Aunque no ha sido confirmado, se menciona de manera extraoficial, por testimonios de personas que ocultaron su identidad, que el pago por participar en el programa Acércate a Rocío, de Sánchez Azuara, es de aproximadamente mil pesos mexicanos por episodio.