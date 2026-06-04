Evocan el eco de la Revolución cubana

Para reflexionar sobre la historia, la cultura, la hermandad y solidaridad con Cuba se inauguraron las exposiciones fotográficas de Rodrigo Moya y del Acervo de Antonio del Conde Pontones, “El Cuate”, en la Galería del Sur de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, donde resonó el grito: “¡Viva Cuba libre!”

Con la premisa de quien “defiende a Cuba defiende a la humanidad” comenzó un encuentro cultural y artístico dedicado a la nación caribeña, que se prolongará hasta el 5 de junio en las instalaciones universitarias.

Encuentro

El Festival Cultural de Cuba en la UAM Xochimilco conmemora el centenario de Fidel Castro Ruz; 70 años del periplo del Granma; tres décadas de la creación del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, así como del primer aniversario luctuoso del fotógrafo Rodrigo Moya, el 98 aniversario natal de Ernesto “Che” Guevara y los 95 años de Raúl Castro.

En la apertura, encabezada por la rectora María Angélica Buendía, que contó con la presencia del coordinador de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó: “Esta semana contribuiremos, ustedes con su esfuerzo y con la participación de Cuba, a que jóvenes que no vivieron la transformación de la Revolución cubana conozcan lo que significó en su momento y lo que todavía es como una alternativa a los modelos existentes; además de que exista el intercambio de ideas para acercarse a lo que es Cuba hoy para el mundo”.

El embajador agregó: “Con las dos muestras haremos un recorrido sobre Cuba y no se puede olvidar nunca que los líderes de la Revolución fueron acogidos en México”. Hoy, enfatizó, “en el Día Internacional de la Infancia, lo recuerdo aquí, porque los niños cubanos están sometidos a una guerra económica que no merecen; tanto es así que la mortalidad infantil se ha duplicado y aun así somos el tercer país con los índices más bajos de nuestra América y una de las más altas esperanzas de vida, pero estos indicadores, resultado de la política social de la Revolución, están siendo atacados por el gobierno de Estados Unidos, que quiere destruir un modelo que demostró que era exitoso”.

En su turno, Susan Flaherty, esposa del fotógrafo colombiano, naturalizado mexicano, Rodrigo Moya, comentó: “Hasta ahora se ha dicho todo con el corazón y lo que sentimos los mexicanos hacia Cuba; esperamos que esta lucha siga. Las fotografías que Rodrigo tomó en 1964 marcaron a una revolución en marcha, y esta tiene que seguir, a pesar de lo que sucede actualmente, lo cual nos duele mucho, porque son muy queridos por los latinoamericanos”.

Flaherty, directora del archivo fotográfico de Moya expresó: “Rodrigo quería mucho y fue muchas veces a Cuba; tiene fotografías de los cubanos, que eran su gran amor; estoy orgullosa de que su exposición esté aquí, y espero disfruten a la Cuba de antaño y, no la de hoy, que estamos en batalla”.

Las muestras inauguradas “Cuba 1964: la revolución en marcha”, de Rodrigo Moya, y “Cuando la historia aún era promesa: exilio y preparación de la Revolución cubana en México (1955-1956)”, de “El Cuate” Pontones, permanecerán hasta el 22 de julio en la sala Leopoldo Méndez, en el edificio central de la UAM.