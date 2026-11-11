Ex de Belinda captado con Renata Notni

Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères fueron captados tomados de la mano y con muestras de afecto durante una salida de compras en West Hollywood, Los Ángeles, California.

Las imágenes, tomadas por la agencia The Grosby Group, alimentaron versiones de un romance entre la actriz mexicana y el empresario, quien antes habría sido relacionado con Belinda y Emma Watson, aunque ninguno de esos vínculos fue confirmado públicamente.

El material fue difundido junto con una publicación de People en Español, que describió a Notni como “muy cariñosa con su nueva pareja”, durante el recorrido que ambos realizaron por la zona de West Hollywood. La revista señaló que Hevia Baillères pertenece a una de las familias empresariales más ricas de México.

Truene con Boneta

La aparición ocurrió meses después de que Renata Notni confirmó el final de su relación con Diego Boneta. La actriz mantuvo un noviazgo de cinco años con el intérprete mexicano antes de que la separación se hiciera pública en marzo de 2026.

Las fotografías de The Grosby Group mostraron a Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères mientras caminaban juntos por calles de Los Ángeles. La pareja habría realizado compras durante la salida y se habría dejado ver tomada de la mano.

La cercanía entre ambos provocó especulaciones sobre una relación sentimental. Hasta el momento de la difusión de las imágenes, ni Notni ni Hevia Baillères habían emitido una postura pública sobre las versiones.