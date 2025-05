Ex de Ocaña se siente traicionada

El actor Octavio Ocaña, quien diera vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, estuvo ilusionado con la idea de convertirse en papá, pues su entonces novia, Nerea Godínez estuvo embarazada de él, sin embargo decidió abortar, una decisión que deprimió a Ocaña, según lo dicho por su madre Ana Lucía Ocaña.

La mamá del fallecido actor reveló que Nerea estaba embarazada de su hijo pero no quiso tener el bebé, y “se lo sacó” a través de un aborto, dijo también que aunque ella y su esposo Octavio Pérez le pidieron que no abortara, finalmente Nerea lo hizo porque entre otras cosas, les dijo que ya tenía un hijo y no podía tener otro.

Esta revelación se hace a casi cuatro años del asesinato del actor, y se da en medio de la polémica separación de los padres de Octavio por presunta infidelidad y maltrato.

Decepcionada

A través de un video, Nerea Godínez dijo que se sentía humillada y traicionada luego de que la madre de su exnovio Octavio Ocaña destapara algo que se mantuvo en privado por cuatro años. “Acaban de hacer público algo que me duele, me siento humillada, traicionada; es un tema que si se mantuvo cuatro años como se mantuvo es por algo, era algo personal, algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión”, dijo entre lágrimas.

Para Nerea fue de mal gusto que se haya destapado así al privado, y fue enfática al decir que tuvo sus motivos y que ambos, ella y Octavio, estuvieron de acuerdo con la decisión que finalmente se tomó.

Godínez, quien tenía planes de boda con Octavio Ocaña dijo que además de triste estaba enojada con lo sucedido, y lamentó que se le haya pagado así después de que ella estuvo siempre con la familia de su ex apoyándolos en todo.

Nerea Godínez puntualizó que su actual pareja ya tenía conocimiento de lo sucedido, y finalizó diciendo que por algo pasan las cosas y que si de por sí la atacaban muchos en redes, ahora, seguramente recibirá más hate.