Ex demanda a Beéle

Tras la filtración del video íntimo de la influencer Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle, la creadora de contenido presentó una demanda contra su ex, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco.

A través de sus historias de Instagram, Ladera compartió un comunicado sobre la querella, asegurando que fue el intérprete quien divulgó el material: “The Hachar Law Group ha presentado demanda civil en el condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera, contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda busca responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera”, se lee en el comunicado.

El cantante colombiano había negado públicamente las acusaciones que Isabella posteó el 9 de septiembre. A través de sus abogados, solicitó respeto a su privacidad y pidió que se detuviera la circulación del clip.

Según Billboard, Isabella demanda a Beéle por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición internacional de angustia emocional y negligencia.

En los documentos legales, la influencer señala que su expareja le pidió grabar sus encuentros sexuales, confiando en que no serían divulgados: “y mucho menos publicados para el mundo, como finalmente ocurrió”. Además, Ladera eliminó los clips íntimos, mientras que Beéle se negó a hacerlo.